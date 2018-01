Viele Jahre war das Gelände am "Alten Sportplatz" entlang der Bahnhofsstraße den Baunacher Fußballern vorbehalten. Diese haben längst eine neue sportliche Heimat gefunden, so dass dieses Gebiet neu genutzt werden kann. So beriet der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung über einen Aufstellungsbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes. Nähere Informationen gab es hierzu von den Architekten und Stadtplanern RSP aus Bayreuth, vertreten durch Ralph Stadter.

Umgrenzt wird dieses zukünftige Baugebiet durch ein FFH-Gebiet, Überschwemmungsgebiete, die Eisenbahnlinie, die Kreisstraße A 39 und das Gewerbegebiet "Eichen". So war es die Schallschutzproblematik, die nach Auffassung von Stadter die größten Probleme aufwerfen könnte.



Problem Lärmbelästigung

Der Verkehrslärm könne zwar vernachlässigt werden, gravierender wäre jedoch die Lärmbelästigung durch das angrenzende Gewerbegebiet. So sei ein gemischtes Wohngebiet gerade noch vertretbar, nicht hingegen ein reines Wohngebiet. In einem Mischgebiet wären Werte von 63 dB(A) am Tag und 49 dB (A) in der Nacht gerade noch tolerierbar.

Sechs Bauplätze könnten so entstehen, wobei Stadtplaner Stadter empfahl, wegen des Bahnbetriebs Schlafräume nach Möglichkeit am entgegengesetzten Ende der Häuser einzuplanen. Da dieses Gebiet ja bereits erschlossen sei, könne ein beschleunigtes Verfahren ohne Umweltprüfung und Umweltbericht durchgeführt werden, eventuell seien auch keine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen notwendig, sondern nur noch eine Anpassung des Flächennutzungsplans. Erhalten bleiben soll, so Bürgermeister Ekkehard Hojer (CBB), auf jeden Fall der vorhandene Spielplatz.



Zuschuss für Feuerwehrhalle

In seinem Kurzbericht informierte der Bürgermeister über einen Zuschuss der Regierung Oberfranken für die Feuerwehrhalle in Dorgendorf in Höhe von 55 000 Euro.

Unterstützen will der Stadtrat die Benefizaktion "Sternstunden" am Baunacher Weihnachtsmarkt am 10. Dezember. Diese Aktion kümmert sich um Kinder und Jugendliche, die krank, behindert oder Not leidend sind. Kindergärten, Schulklassen, Familien, Vereine und auch Privatpersonen können Sterne aus jedem Material basteln und im Baunacher Bürgerhaus zu den Öffnungszeiten abgeben. Am Baunacher Weihnachtsmarkt werden die Sterne im Bürgerhaus präsentiert und können gegen eine Spende für die Aktion Sternstunden erworben werden.