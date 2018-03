Alu-Sammlung zur Wiederverwertung

Der Arbeitskreis "Schöpfung bewahren" des Pfarrgemeinderates Münnerstadt sammelt Alu, um es der Wiederverwertung zuzuführen. Am Samstag, 24. März, nehmen Mitglieder des Arbeitskreises das Aluminium in der Zeit von 10 bis 12 Uhr vor dem Jugendzentrum in Münnerstadt entgegen. Leider können aber keine Korken mehr angenommen werden, da der bisherige Abnehmer für Korken diese nicht mehr entgegen nimmt. Die Arbeitskreismitglieder freuen sich über eine zahlreiche Nutzung der Sammlung. sek