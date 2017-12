Altstadt plant Bayern-Coup

Das Spitzenspiel des 11. Spieltags in der Fußball-Regionalliga steigt am Samstag (14 Uhr) im Hans-Walter-Wild-Stadion: Die gastgebende SpVgg Bayreuth (3. Platz) empfängt den FC Bayern München II (5.).

Ein Heimsieg würde den Altstädtern aus zwei Gründen in die Karten spielen: Erstens wäre dann die 1:4-Niederlage beim FC Augsburg II wettgemacht, zweitens würde der Abstand zu den Bayern auf sieben Punkte wachsen. Doch SpVgg-Trainer Marc Reinhardt weiß: "Die Bayern sind eine Top-Mannschaft und werden so schnell wie möglich wieder in die oberen Tabellenregionen vorstoßen wollen." Nach durchwachsenem Saisonstart bewies der FCB II am Mittwoch mit dem 2:1 beim 1. FC Nürnberg II aufsteigende Form. Vor allem Kwasi Wriedt ist mit sechs Treffern in sieben Spielen ein Erfolgsgarant.

"Wir müssen dagegenhalten und ihnen die Lust am Fußball spielen nehmen", sagt Reinhardt. "Wenn wir unsere Leistung bringen, dann sehe ich Chancen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen." Dem Trainer steht der Kader der Vorwoche zur Verfügung. Die langzeitverletzten Anton Makarenko und Alexander Skowronek fallen weiter aus.

Die SpVgg erwartet ein hohes Zuschaueraufkommen. Deshalb öffnen die Kassen am Samstag bereits um 12 Uhr. Wegen eines Flohmarktes auf dem Volksfestplatz soll das Parkhaus am Sportzentrum genutzt werden. ab