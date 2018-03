Altstadt ist zu Gast in Garching

Am Samstag um 13 Uhr tritt der Fußball-Regionalligist SpVgg Bayreuth beim runderneuerten VfR Garching an, der mit einem bemerkenswerten 2:1-Auswärtssieg bei der stark eingeschätzten Bundesligareserve des FC Augsburg in die Saison gestartet ist.



Regionalliga Bayern

VfR Garching -

SpVgg Bayreuth

SpVgg-Trainer Marc Reinhardt: "Garching hat eine etwas längere Pause hinter sich. Ob das gut oder schlecht ist, kann man im Vorfeld nicht beurteilen." VfR-Coach Daniel Weber nutzte die Zwangspause zur Feinabstimmung. Von einem Abstiegskandidaten möchte Reinhardt gar nicht erst sprechen - im Gegenteil: "Sie sind von der Qualität her ähnlich aufgestellt wie in der vergangenen Saison. Für die ist es das erste Heimspiel, da werden sie sich gut präsentieren wollen. Einfach wird es sicherlich nicht."

Der Blick auf die eigene Truppe nährt die Hoffnung auf einen dritten Erfolg - was gleichbedeutend mit dem besten Saisonstart seit 2011 wäre. "Wenn alles funktioniert, dann holen wir auch die Punkte. Mit den beiden Spielen war ich zufrieden, aber wir dürfen nicht leichtsinnig werden, sondern müssen konzentriert weiterarbeiten." ab

Bayreuth: Hempfling (Veigl) - Held, Weber, Kolbeck, Dengler, Golla, Wolf, Böhnlein, Makarenko, Hobsch, Knezevic. Schmitt, Weimar, Peeters, Langlois, Renger, Schneider, Bruno