Alternative zum Heim

Im November 2017 hat der Stadtrat der Stadt Herzogenaurach die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, wo sich unter Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse eine ambulant betreute Wohngemeinschaft einrichten lässt. Daran anknüpfend lädt der Ortsverein der SPD alle Inte-ressierten ein, sich bei einem Vortrags am Donnerstag, 15. März, über ambulant betreute Wohngemeinschaften zu informieren. Der Vortrag beleuchtet zuerst die generelle Pflegesituation in Deutschland und zeigt auf, welche konkreten Herausforderungen aufgrund der demografischen Entwicklung in Herzogenaurach bestehen, heißt es in der Einladung der SPD.

Im zweiten Teil des Vortrags geht es darum zu erklären, was eine ambulant betreute Wohngemeinschaft ausmacht. Angesprochen werden die gesetzlichen Grundlagen, die Organisationsform, die Finanzierung und Kosten einer solchen Einrichtung. Genauer betrachtet wird vor allem auch der Unterschied zur klassischen, trägerorganisierten Wohnform der Senioren- und Pflegeheime. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Geschwister-Beck-Saal der evangelischen Gemeinde, Von-Seckendorff-Straße 3. Der Referent ist Ulrich Welz, Sprecher des kommunalpolitischen Arbeitskreises der SPD in Herzogenaurach. red