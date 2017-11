Altenclub wird 50

Der Thurnauer Altenclub ist 50 Jahre alt. Eigentlich heißt die Gruppe mittlerweile offiziell Seniorengemeinschaft Thurnau; aber für die Mitglieder selbst und auch für die Mitbürger ist sie der Altenclub geblieben. Das ist auch gar nicht verwerflich, meinte Awo-Ortsvereinsvorsitzender Dietmar Hofmann bei der Jubiläumsfeier im Seniorendorf Kirschenallee. "Der Begriff Alter ist nichts Negatives, sondern ein Prädikat für ein langes, erfülltes Leben. Deshalb sage ich auch immer noch Altenclub".

Vorsitzende des Clubs ist Waltraud Reinhardt. Sie hat das Amt seit 25 Jahre inne. Bis vor kurzem war sie auch Vorsitzende des Awo-Ortsvereins. Das Amt hat sie aufgegeben, nicht zuletzt auch, um sich mit noch mehr Kraft und Energie für "ihre" Senioren einzusetzen.

Seit vielen Jahren ist der Altenclub eine feste Institution in Thurnau. Jeden Monat findet ein Treffen statt - im Sommer jeweils als Busausflug. Seit 50 Jahren bringt das Busunternehmen Schmucker aus Kasendorf die Teilnehmer zu den unterschiedlichsten Zielen in nah und fern.

Und dabei geht es stets sehr fröhlich zu. Es gibt jedes Mal ein launiges Gedicht von Waltraud Reinhardt, leckeres Essen und viel Gemeinschaft. " Die Aktionen des Altenclubs zu organisieren, macht unheimlich Spaß. Etwas Schönes und Fröhliches speziell für Senioren zu machen, ist mir sehr wichtig", betont Reinhardt, die auch die wichtige Rolle ihrer Stellvertreterin Elisabeth Ramming hervorhebt.

Dietmar Hofmann und die Awo Thurnau hatten deshalb im Frühjahr beschlossen, Waltraud Reinhardt zum Ehrenmitglied zu ernennen. Bei der Feierstunde wurde die Urkunde offiziell übergeben.

Dabei fing der Altenclub vor 50 Jahren etwas schleppend an: Johanna Bock hatte damals die Initiative ergriffen. Sie wollte ein regelmäßiges Treffen für ältere Menschen schaffen.



Annemarie Heß 50 Jahre dabei

Zur Premiere kam aber kaum jemand. Um ein paar Mitglieder zu gewinnen, bat Johanna Bock damals, die Kindergärtnerinnen aus Hutschdorf und Limmersdorf darum, den Altenclub zu unterstützen und Mitglied zu werden. So kam auch Annemarie Heß dazu. Sie war damals noch eine junge Frau und leitete den Kindergarten in Hutschdorf. Natürlich machte sie mit und blieb auch dabei. Bei der Jubiläumsfeier konnte sie dementsprechend auch für außergewöhnliche 50 Jahre im Altenclub geehrt worden. Mittlerweile ist sie nicht nur förderndes Mitglied, sondern bei den Fahrten und Treffen ganz selbstverständlich dabei. Waltraud Reinhardt übergab ihr eine Ehrung und dankte für die Treue auch in der Anfangszeit.

Zur Ehrung kamen außerdem die Kreisvorsitzende der Awo und Landtagsvizepräsidentin Inge Aures, die in Richtung von Waltraud Reinhardt betonte: "Sie sind gelebtes Ehrenamt." Als Geschenk spendierte sie aus privater Tasche dem Altenclub eine Fahrt ins Kräuterdorf Nagel. Dietmar Hofmann sicherte zu, die Brotzeit auf dieser Fahrt zu übernehmen.

Zu den Gästen gehörten auch Brigitte Soziaghi als Seniorenbeauftragte des Marktes, Awo-Kreisgeschäftsführerin Elisabeth Weith, Dekanin Martina Beck und Günter Präg von der Sparkasse. Die musikalische Umrahmung übernahm Karl-Heinz Sack. Die Theatergruppe Hutschdorf zeigte einen Einakter. Katharina Müller-Sanke