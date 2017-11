Alte und neue Trachten werden ausgestellt

Die Gemeinde und die Volkshochschule Aidhausen veranstalten eine Ausstellung unter dem Motto "Trachten gestern - Trachten heute". Die Eröffnung mit einem Vortrag von Jutta Meierott über die "Gewänder im Wandel der Zeit" findet am Freitag, 17. November, um 19 Uhr in der Pfarrscheune in Aidhausen statt. Die Ausstellung mit Exponaten wie der Hochzeitskrone kann auch am Samstag, 18. November, und am Sonntag, 19. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist laut VHS frei. red