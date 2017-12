"Alte Schule" in Medlitz soll zum Bürgerhaus umgebaut werden

Zu Beginn der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats verabschiedete Bürgermeister Bruno Kellner (VU) Susanne Weig, die Rektorin der Grund- und Mittelschule. Sie sprach von vier Jahren intensiver Arbeit, bei der sie von der Gemeinde nie im Stich gelassen und finanziell großzügig unterstützt worden sei. Die Schule sei sehr gut aufgestellt, das habe die Evaluation gezeigt. Sie verlasse ihren früheren Wirkungskreis aus gesundheitlichen Gründen, um wieder als Lehrerin zu arbeiten. Kellner bedankte sich und wünschte alles Gute für die Zukunft.

Um eine Schule ging es ebenfalls beim nächsten Tagesordnungspunkt. Die "Alte Schule" in Medlitz ist ein ortsbildprägendes Gebäude und soll zum Bürgerhaus umgebaut werden. Für dieses Projekt soll ein Förderantrag auf Eler-Förderung beim Amt für Ländliche Entwicklung gestellt werden. Ein genehmigter Bauantrag ist Voraussetzung für den Förderantrag. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass im Vorfeld drei Bürgerversammlungen stattfanden, das Konzept sei mit den Bürgern abgestimmt. Der Marktgemeinderat hatte dem Vorhaben zugestimmt. Die Architekten Stefan Moncken und Günther Pechmann stellten die Planunterlagen vor. Auf Nachfrage erklärten sie, dass mit Kosten von rund 780 000 Euro und einer 60-prozentigen Förderung zu rechnen sei.

Zweiter Bürgermeister Hans-Jürgen Scheerbaum (CSU) begründete seine Gegenstimme damit, dass die Folgekosten und der spätere Unterhalt für das Gebäude nur schwer abzuschätzen seien. Einig war sich das Gremium, dass die Baumaßnahme mit diesem Umfang nur mit einer Eler-Förderung durchgeführt werden kann und stimmte ansonsten zu.

Auch in Medlitz, soll die Leistungsfähigkeit einer Biogasanlage erhöht werden. Deshalb wird in ein bestehendes Gebäude ein dritter, leistungsstarker Motor integriert, um so mehr Strom liefern zu können und schwankenden Strombedarf auszugleichen. Diesen Antrag verabschiedete der Marktgemeinderat einstimmig. Ebenfalls einstimmig wurden die Ergebnisse der Rechnungsprüfung, nach der Vorstellung durch Andreas Schmittwolf (CWU), den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, verabschiedet und die Entlastung erteilt. "Die Mitglieder des Ausschusses waren sich einig, dass geplante Investitionen umgesetzt werden sollten", erklärte Schmittwolf.

Zum Schluss wurde Daniel Böhmer als stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Medlitz bestätigt.