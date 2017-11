Alte Rivalen treffen sich in Marktleugast

Die Begegnungen zwischen Marktleugast und Weitramsdorf in der Handball-Bezirksoberliga der Frauen sind immer etwas ganz Besonderes, ganz egal, ob es um die Titelentscheidung geht, oder wie jetzt, ganz einfach nur um zwei Zähler. Da wird auch die Partie am Samstag um 18 Uhr in Marktleugast keine Ausnahme bilden.



Kein Favorit auszumachen

Für den Gastgeber ist diese Saison bisher weniger erfolgreich als für die Gäste aus Weitramsdorf, die hinter dem führenden TV Gefrees den zweiten Rang einnehmen, während sich Marktleugast mit 4:6 Punkten im Niemandsland der Tabelle befindet. Das heißt aber nicht, dass der Mannschaft von TSV-Trainerin Susanne Tetzlaff ein leichter Gang bevorsteht, denn genau solche Partien bringen oft unberechenbare Resultate mit sich. So ist der TSV Weitramsdorf trotz der weitaus besseren Saisonbilanz nicht unbedingt als Favorit anzusehen. Um den Tabellenführer aus Gefrees auf den Fersen zu bleiben, muss der TSV eine konzentrierte Vorstellung über 60 Minuten abliefern.

Auch der Primus hat mit dem Gastspiel beim TV Münchberg (Platz 3) keine leichte Aufgabe vor sich. Im Spiel zwischen HaSpo Bayreuth II und dem HC Creußen sind die Frauen aus der Wagnerstadt stärker einzuschätzen. ebi