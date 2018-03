Am Mittwoch, 4. April, findet die Genusswanderung " Alte Getreidesorten - neu verarbeitet - Naturkost aus der Mühle" statt. Hildegard Wächter führt über die Hühnerleite vorbei am alten Steinbruch nach Gößmitz zur Ultschmühle. Die Wanderstrecke mit mittlerem Schwierigkeitsgrad beträgt etwa zehn Kilometer. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Stublang. Anmeldeschluss im Kur- und Tourismus-Service in Bad Staffelstein ist am Donnerstag, 29. März. red