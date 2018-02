"Alta Waaf": Morgen geht es in Wallenfels wieder rund

Wie in den letzten Jahren auch, laufen seit Wochen wieder die Vorbereitungen für den Faschingsumzug in Wallenfels auf Hochtouren, der unter Federführung des FC Wallenfels am morgigen Faschingsdienstag, 13. Februar, stattfinden wird.

Erfreulich, dass sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gruppen und Vereine bereit erklärt haben, an diesem Gaudiwurm zu beteiligen. Neben den bekannten und geschätzten Gruppierungen aus Steinwiesen haben sich in diesem Jahr erneut Gruppierungen aus Nurn und Steinberg angemeldet. Sie alle haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um sich am Faschingsdienstag mit einer maskierten Fußgruppe oder einem prächtig geschmückten Festwagen zu präsentieren. Schon heute bitten die Verantwortlichen die Bewohner vom Fallenholz um ihr Verständnis, wenn ab 12.45 Uhr ihre Zufahrt nicht mehr gewährleistet sein wird, da ab diesem Zeitpunkt die Zugaufstellung erfolgt und diese Maßnahme der Sicherheit der Teilnehmer dient sowie für den reibungslosen Ablauf unbedingt erforderlich ist.



Streckenverlauf beibehalten

Gegen 13.30 Uhr wird sich dann der Faschingszug über die Schützenstraße in Bewegung setzen und schließlich vorbei am Alten- und Pflegeheim die Hauptstraße erreichen. Über die Jakob-Degen-Straße ziehen die Teilnehmer bis zum Johannes. Dort geht der Umzug rechts am Johannes vorbei, führt dann wieder in die Jakob-Degen-Straße zurück zum Kulturzentrum.

Nach den vielen positiven Rückmeldungen über den letztjährigen Streckenverlauf und aus Sicherheitsgründen haben die Verantwortlichen entschieden, den geänderten Streckenverlauf beizubehalten. Bereits ab 10 Uhr eröffnet eine Gruppe um ihren "Bajazz" das närrische Treiben auf dem Marktplatz. Ab 13 Uhr ist dann auch das Kulturzentrum geöffnet. Ab 12 Uhr werden vor dem Kulti Bratwürste angeboten.

Ein weiterer Höhepunkt ist die "Kultparty im Fasching" im Kulturzentrum, die nach dem Umzug mit der "deutschen Schlagerparade" gestartet wird. Beim bunten Treiben sorgt DJ Lars ab circa 14.30 Uhr für die musikalische Umrahmung.



Überraschungsgäste?

Auf der Showbühne sind Auftritte der jeweiligen Garden mit ihrem neuen Programm geplant. Eventuell gibt es auch noch den einen oder anderen Überraschungsgast zu sehen. Dazwischen erfolgt die Übergabe der Faschingsorden an die jeweiligen Gruppen. Durch das Programm führt in bewährter Weise die Stimmungskanone Bernd Eger. Es bleibt ob all dieser Aktivitäten nur zu hoffen, dass Petrus wieder ein Einsehen mit den Wallenfelser Narren hat und der Schlachtruf "Alta Waaf" zwar aus angefeuchteten Kehlen, aber keinen nassen Köpfen ertönt. red