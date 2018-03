Als Wettkämpfer und Trainer auf allerhöchstem Niveau

Höchste Anerkennung für den Bamberger Kampfsportler Thomas Freitag: Der Deutsche Ju-Jutsu-Verband (DJJV) hat dem 46-Jährigen im Rahmen der bayerischen Ju-Jutsu-Meisterschafen in München den 6. Dan verliehen. Ju-Jutsuka können durch technische Prüfung bis zum 5. Dan (fünfter schwarzer Gürtel) aufsteigen, was nur sehr wenigen Sportlern gelingt. Darüber hinausgehende Meistergrade erhalten Ju-Jutsuka nur, wenn sie sich um ihre Sportart in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Diese Voraussetzung ist bei Freitag nach Ansicht des DJJV in jedem Fall erfüllt: Sein 6. Meistergrad, der durch einen rot-weißen Gürtel erkennbar ist, steht für die Würdigung seiner langjährigen Zeit sowohl als erfolgreicher aktiver Wettkämpfer als auch seines darauffolgenden und bis heute andauernden nicht minder erfolgreichen Engagements als Trainer.

Als Wettkämpfer gewann Freitag die Silbermedaille bei der WM 2002, vier Jahre zuvor war es Bronze gewesen. Zu seinen großen Erfolgen zählt ferner der dritte Platz bei der EM 2001, zudem erkämpfte sich der Oberfranke elf nationale und internationale deutsche Titel. Von 1996 bis 2004 war Freitag Mitglied der Nationalmannschaft.

Nur kurze Zeit nach dem Ende seiner aktiven Karriere wechselte der Spitzensportler auf den Posten des Cheftrainers Fighting beim Bayerischen Ju-Jutsu-Verband. Dieses Amt bekleidete Freitag bis 2014, seither kümmert er sich hauptsächlich um eine kleine Wettkampfgruppe, die er bei der Vorbereitung auf Europa- und Weltmeisterschaften unterstützt. Als Trainer hat Freitag maßgeblichen Anteil an sieben WM-Titeln, darunter drei Athleten aus der Region: Wolfgang Heindel aus Herzogenaurach (WM 2004), die Dreifachweltmeisterin Carina Neupert aus Staffelstein und die amtierende Weltmeisterin Andrea Pflefka aus Bamberg. Auch in Zukunft will sich Thomas Freitag bei der Förderung einzelner herausragender Wettkämpfer engagieren.