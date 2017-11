Als die A 3 gebaut wurde

Der Bau der Autobahn A3 in den Jahren 1963/1964 war wohl das wichtigste Ereignis des vergangenen Jahrhunderts für Schlüsselfeld. Ganz besonders auch deshalb, weil in Schlüsselfeld ein Deckenbaubahnhof eingerichtet wurde. Der Lückenschluss beim Neubau der Autobahn war die letzte Autobahnbaustelle die überwiegend gleisgebunden, also noch mit Feldbahnen, gebaut wurde. Außerdem spielte die damals noch intakte Bahnlinie nach Schlüsselfeld zur Anlieferung des Baumaterials eine wichtige Rolle. Altbürgermeister Georg Zipfel hat sich mit dem Bau der A3 im Bereich Schlüsselfeld und vor allem mit dem Deckenbaubahnhof Schlüsselfeld beschäftigt und dazu eine Fülle an Informationen, Zeitungsartikeln, Bildern und Filmchen zusammengetragen. In seinem Vortrag am Donnerstag, 23. November, will er seine Zuhörer in diese noch nicht allzu ferne Vergangenheit mitnehmen. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Zehntscheune. red