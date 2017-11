Alpenverein unternimmt Wanderung

Die Wanderung des Deutschen Alpenvereins, Sektion Bad Kissingen, am Mittwoch, 15. November, führt vom Wanderparkplatz in Fridritt über einen Rundweg nach Strahlungen. Dort erfolgt die Einkehr im Gasthof Kellermann. Richtung Münnerstadt führt der Weg zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderstrecke beträgt zirka zwölf Kilometer. Treffpunkt ist um 10 Uhr am DAV-Zentrum. Eine Anmeldung bis spätestens Montag, 13. November, bei Edi Hahn unter Tel.: 0971/2217 ist erforderlich. sek