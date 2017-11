Alligators wollen ihr Revier verteidigen

Nach fünf erfolgreichen Doppelspieltagen geht es für die Höchstadt Alligators an diesem Wochenende darum, sich in der Eishockey-Bayernliga von den Verfolgern ESC Dorfen und HC Landsberg abzusetzen. "Den Platz an der Spitze wollen wir behalten", sagt Sportvorstand Jörg Schobert. "Aber es gilt natürlich auch zu beobachten, was die anderen Vereine machen." Schließlich steht am Freitag in einer Woche das Topspiel des Höchstadter EC in Dorfen an.



Kein Schongang gegen Schongau

Heute ist um 20 Uhr zunächst die Eislaufabteilung (EA) Schongau zu Gast im Aischgrund. Die "Mammuts" profitierten im Sommer vom Rückzug des eigentlichen Aufsteigers EC Bad Kissingen und feierten verspätet den Klassenerhalt. Viele Spieler aus der Region stehen im Kader der EAS, die beiden Kontingentstellen besetzen der Tscheche Milan Kopecky und der Lette Vitalijs Hvorostinis, der aus Schönheide kam und von dort einiges an Technik und Spielwitz mitbrachte.

Mit zwölf Punkten aus zehn Spielen steht Schongau mitten im Kampf um einen der acht Play-off-Plätze, hat dem zweitplatzierten ESC Dorfen am vergangenen Sonntag aber einen Punkt abgetrotzt. Personell dürfte Alligators-Spielertrainer Daniel Jun nahezu aus dem Vollen schöpfen können, lediglich Verteidiger Patrick Wiedl wird noch für einige Partien ausfallen.

Am Sonntag können die Panzerechsen - planmäßig nach wie vor auf Platz 1 - durchatmen, denn dann pausiert die komplette Bayerlinga. An diesem Wochenende wird nämlich in Augsburg der Deutschlandcup ausgetragen, weswegen in der DEL, DEL2 und Oberliga traditionell keine Begegnungen stattfinden.



HEC-Schüler gewinnen 3:1

Die Schülermannschaft des Höchstadter EC hat ihr viertes Saisonspiel in Senden gegen die SG mit Burgau und Neu-Ulm mit 3:1 gewonnen. Die Partie begann ohne Abtasten, beide Mannschaften wollten unbedingt in Führung gehen. Es gab Chancen auf beiden Seiten, doch die gut aufgelegten Torhüter Waldemar Giechel (Senden) und Jan Lell (HEC) hatten etwas dagegen. In der 15. Minute sah Felix Scholz den im Slot frei stehenden Ben Jägle, der das verdiente 0:1 erzielte.Bis zur Drittelpause gab es weitere Gelegenheiten für beide Kontrahenten.

Im zweiten Durchgang wollte der HEC schnell nachlegen, was Max Zeitler in der 23.Minute gelang. Nach einer halben Stunde gönnte Gästetrainer Petr Kasik Goalie Lell, der den erkrankten Jan Cizek vertrat, eine Pause, stattdessen ging Celine Feuerlein zwischen die Höchstadter Pfosten. Ihre Vorderleute drückten und prompt erhöhte Jägle auf 0:3 (31.). Bis zur nächsten Unterbrechung waren die Young Alligators klar obenauf.

Im letzten Abschnitt scheiterte die SG zunächst ein ums andere Mal an Feuerlein. Auch in der 50. Minute parierte sie gegen einen Gastgeber, der allein auf sie zulief. Der nur mit zehn Feldspielern angereiste HEC beschränkte sich aufs Kontern. Erst in der 53. Minute war Feuerlein gegen Elian Weindl machtlos. Die SG nagelte ihren Gegner nun in dessen Drittel fest, doch dank einer kämpferischen Glanzleistung hielt Höchstadt den Vorsprung bis zur Schlusssirene.

Am 25. November kommt es um 20 Uhr im Eispalast von Höchstadt zum erneuten Duell mit der SG Senden/Burgau/Neu-Ulm. hau/sis