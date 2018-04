Allianz sieht noch mehr Klärungsbedarf

Noch Klärungsbedarf sieht die Stadtratsfraktion der Bamberger Allianz (BA) bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung bis 2025 von Sybille Broll-Pape, der Intendantin des ETA-Hoffmann-Theaters.

BA-Fraktionsvorsitzender Dieter Weinsheimer stellt in einer Pressemitteilung zunächst fest, dass er in der Sitzung des Kultursenats dargelegt habe, dass das künstlerische Schaffen und kulturelle Wirken der Intendantin auch auf Widerstand und Kritik bei einem nicht unerheblichen Teil des hiesigen Publikums stoße.

Mit seiner aus der nichtöffentlichen Sitzung zitierten Aussage ("das Bamberger Publikum ist neugierig, offen und begeisterungsfähig, es ist allerdings insofern konservativ, als es Schauspieler liebt und damit auch Schauspielertheater, Schauspielkunst. Was modernes soziopädagogisches Polittheater anbetrifft, sieht das etwas anders aus") habe er versucht, das auf den Punkt zu bringen.

Jetzt sei er beziehungsweise die BA-Fraktion aus Bürgerkreisen noch mit anderen Informationen versehen worden, die eine tiefergehende Betrachtung rechtfertigen. Angeblich habe sich der Personalrat im Theater "entnervt aufgelöst, weil er keinen Sinn mehr in der Arbeit sieht".

In einem Schreiben sei von "üblen Druckmethoden mit Spitzelarbeit und Spaltung der Angestellten" die Rede. Es wird gefordert, "den Landesrechnungshof einzuschalten, um die Buchführung und die angeblichen Besucherzahlen zu prüfen", zitiert Weinsheimer.

Dabei werde immer wieder auf die Tätigkeit von Frau Broll-Pape an ihrer vorherigen Wirkungsstätte in Bochum verwiesen. Kritisiert werde auch, dass Broll-Pape gleichzeitig Intendantin und Leiterin des Theateramtes sei. So müsse jedes einzelne verwaltungstechnische Schriftstück über ihren Schreibtisch gehen.

Langjährige Theaterbesucher würden sich auch darüber ärgern, dass die seit Gedenken über der Bühne befindliche Theateruhr von der Intendantin in "selbstherrlicher Weise" (Zitat) außer Betrieb gesetzt wurde. Weinsheimer erwartet, dass sich der Personalsenat des Stadtrates mit diesen großen und kleinen Kritikpunkten auseinandersetzt. red