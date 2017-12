Die Blätter fallen, der letzte Rasenschnitt ist gemacht, die Gartengeräte verstaut. Zeit also , der Sammelleidenschaft im Alltagsleben wieder mehr Platz zu gewähren, finden die Sammler- und Briefmarkenfreunde Neustadt. Am Sonntag, 15. Oktober, bieten sie für alle Liebhaber von Blechspielzeug, Sammlerfiguren, Schallplatten und Sammelbilderalben hierzu eine gute Gelegenheit.

Die Sammlerfreunde aus Neustadt laden zu der 12. Figuren- und Blechspielzeugbörse ein. Ab 9 Uhr darf im Saal des Familienzentrums am Schützenplatz wieder gefeilscht und gehandelt werden.

Ein reichhaltiges Angebot an Elastolin- und Liniol-Spielzeugfiguren aller Bereiche, ob Masse, Kunststoff oder Steckfiguren, ob Ritter, Cowboys, Römer, oder sonstigen Genres erwartet den Besucher. Auch der spezialisierte Sammler wird wahrscheinlich in Neustadt fündig werden. "Daneben wird für Liebhaber dieser Figuren ein reichhaltiges Angebot an Zubehör und Kataloge zu finden sein", ist Vorsitzender Burkhard Grempel überzeugt.

Ein weiteres Sammelgebiet, sozusagen das zweite Standbein der Herbstbörse, bilden die seit Jahr und Tag gesuchten Raritäten aus Blech. Erinnerungsstücke der Kinderzeit wecken in so manchem Sammlerherz Begehrlichkeiten und so wundert es nicht, dass Auto, Motorrad, Bagger, Panzer und Co. an diesem Tag einen neuen Besitzer glücklich machen.

Ob ein Sammler bestimmte Firmen, Modelle, Zubehör- und Ersatzteile sucht, die fachlich gut informierten Anbieter werden auf vielen Gebieten weiterhelfen können. Kataloge, Preislisten und Werbeblätter der unterschiedlichsten Hersteller runden das Angebot ab.



Anbieter aus mehreren Kreisen

Neben den oben erwähnten Sammelgebieten werden die Anbieter, die übrigens aus den Landkreisen Kulmbach, Coburg und Meiningen kommen, auch für Musikliebhaber ein reiches Angebot auf dem Gebiet der schwarzen Scheiben präsentieren. Bei Schallplatten wird von Abba bis Zappa, von Folklore bis Hardrock, von der Schellackplatte bis zur Single ein weiter Bogen der angebotenen Raritäten gespannt. Hierzu gesellen sich dann noch Sammelbilder und Alben aus einem Zeitraum von um 1900 bis 2015. Es besteht also auch in diesem Herbst wieder ausreichend Gelegenheit, nach fehlenden Sammlerstücken Ausschau zu halten. Die Börse am 15. Oktober findet im Saal des "Familienzentrums" am Schützenplatz bei freiem Eintritt statt. Geöffnet ist von 9 bis 15 Uhr. Selbstverständlich werden auf der Börse wieder mitgebrachte Sammlerstücke, soweit es die Möglichkeit zulässt, begutachtet und bewertet. Eine umfangreiche Fachliteratur steht zur Einsichtnahme zur Verfügung und Werbeexemplare bekannter Fachzeitschriften liegen solange der Vorrat reicht kostenlos aus. red