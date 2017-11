Alles von Hand gemacht

Am ersten Adventswochenende öffnet der Weihnachtsmarkt auf Burg Schwarzenfels. An mehr als 65 Ständen innerhalb der Burg, im Burghof, Weinkeller und Marstall sowie in der Schlossgasse wird ausschließlich Handgefertigtes geboten.

Kunsthandwerker wie eine Holzbildhauerin, ein Chocolatier, ein Korbflechter, Drechsler und viele weitere Handwerker präsentieren ihre Produkte: Geschirrkeramik, Strickwaren, Näharbeiten, Gefilztes, weihnachtliche Basteleien, Naturseifen, Schokoladen und Pralinen, Honigprodukte, Naturkosmetik, Schmuck und vieles mehr.

Auch für die kleinen Besucher gibt es auf Burg Schwarzenfels ein Programm: Am Stand der Holzbildhauerin dürfen sie sich an einem Holzbrettchen, in der Plätzchenbäckerei an Teig ausprobieren. Märchenerzählerinnen geben Geschichten zum Besten, eine Krippenausstellung und eine lebende Krippe stimmen die Gäste auf Weihnachten ein. Vor allem aber schlagen die Kinderherzen höher, wenn der Weihnachtsmann auf seinem Schlittenhundegespann in den Burghof einfährt und Süßigkeiten verteilt.

Am Samstag findet ein Marktgottesdienst in der evangelischen Kirche statt, die sich ebenfalls in der Burg befindet. Musikalische Darbietungen sorgen für noch mehr Stimmung.

Los geht es am Samstag, 2. Dezember, ab 14 Uhr. Am Sonntag, 3. Dezember, öffnet der Markt bereits ab 11 Uhr seine Pforten. Den Besuchern steht an beiden Tagen ein Shuttlebus-Service zur Verfügung, der zwischen dem Parkplatz der Firma Knaus-Tabbert am Sportplatz im Nachbarort Mottgers pendelt. Der Shuttle-Bus steht den Besuchern samstags zwischen 14.30 und etwa 20 Uhr und sonntags zwischen 13 und 19 Uhr zur Verfügung. ghr