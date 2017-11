Zwei Termine stehen zur Auswahl, wenn Axel Schnauder seinen Vortrag "Alles über Drohnen" hält. Der erste Termin ist am Montag, 20. November, um 19.30 Uhr in der Grundschule Thurnau; der zweite Termin am Dienstag, 28. November, um 19.30 Uhr im Dorfhaus Großenhül. Eine vorherige Anmeldung über die VHS Thurnau-Kasendorf-Wonsees ist erforderlich per Telefon 09228/9510; Fax 09228/95151 oder E-Mail info @thurnau.de Axel Schnauder informiert über geeignete Modelle, einen leichten Einstieg, die gesetzlichen Rahmenbedingungen (neue Drohnenverordnung) und vieles mehr. Mit Tipps auch für Fotografen.Beim Vortrag können verschiedene Drohnenmodelle besichtigt werden. Axel Schnauder aus Thurnau ist erfahrener Modellflug- und Drohnenpilot und als Fotograf und Medienverantwortlicher der Bayerischen Bereitschaftspolizei auch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen bestens vertraut. red