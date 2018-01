Alles Theater im Varieté

Schon lange kein Geheimtipp mehr ist dasDonnerwetter-Varieté im Jungen Theater Forchheim (JTF). Marcus Geusalias Marcelini lud zur bunten Varieté-Show ins Junge Theater ein. Mit dabei beim zweiten Donnerwetter in diesem Jahr waren wieder Künstler, die sich nicht nur sehen, sondern auch hören lassen konnten.

Selbstredend führte Marcelini nicht nur durchs Programm, sondern gestaltete es in gewohnter Weise auch diesmal wieder selbst mit, sei es als Zauberkünstler oder als Bauchredner mit Bauchredner-Puppe Oscar an seiner Seite. Mit nach Forchheim gebracht hatte Marcelini, beispielsweise die junge Artistin Mia Mattenklott, die die Artistenschule in Berlin erfolgreich abgeschlossen hatte und zeigte, wie wendig und beweglich man als junge Artistin sein muss, damit man beim Publikum punkten kann.



Die Wandelbare

Während sie im ersten Teil des Abends mit einer Mischung aus Tanz, Ballett und Akrobatik überzeugte, konnte sie später eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass Seilspringen nicht gleich Seilspringen ist.

Für jede Menge gute Laune sorgte der schottische Comedy-Mentalist Jarod Mc Murran, der die Gedanken einer Zuschauerin unter Zuhilfenahme eines Gedankentransmitters, versucht zu lesen.

Eigentlich war es für Jonas Dürrbeck, der in Regensburg lebt, gebürtig aber aus Kirchehrenbach im Landkreis Forchheim stammt, ein Heimspiel. Mit blankem gut durchtrainierten Oberkörper versetzte er sogar Moderator Marcelini nicht nur ins Schwärmen, sondern brachte ihn für kurze Zeit auch aus dem Konzept.

Er zeigte eine einzigartige Kombination aus Equilibristik und unterschiedlichen Tanzstilen. In seiner Performance zeigte er Adagio-Akrobatik voller Körperspannung, die er ebenso perfekt beherrschte wie die energiegeladenen dynamischen Elemente aus zeitgenössischen Tänzen wie beispielsweise Breakdance.



Die Zauberhaften

Mit spitzer Zunge performte Kabarettist Andy Sauerwein aus Würzburg eigenkomponierte Songs, wobei er kein Blatt vor dem Mund nahm und sich selbst mit der AfD anlegte. Den Schlusspunkt eines einmal mehr unterhaltsamen Abends setzte das Duo "Dandeli-on-Fire" mit "Light in a Box", einer Lichtershow die zum Staunen und zum Träumen gleichermaßen einlud.

Seit Jahren sind die Donnerwetter-Varieté-Veranstaltungen im Jungen Theater restlos ausverkauft. Man kann nur hoffen, dass dieser Frequenzbringer noch viele weitere Jahre das Programm des Jungen Theaters bereichert.

Marcelini und seinen Gästen gelingt es, die Besucher von Donnerwetter-Varieté für ein paar Stunden in die glitzernde und schillernde Welt des Varietés zu entführen. Sie schaffen es, dass die Sorgen und Nöthe des Alltags wenigstens für kurze Zeit einfach weggezaubert werden. hit