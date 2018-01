Alles steht in Hallerndorf auf Start für die Kerwa am Wochenende

Für das traditionelle Baumaufstellen am Kirchweihsamstag, 14. Oktober, ab 15 Uhr sind der umfunktionierte alte Leiterwagen und die nostalgische Schubkarre runderneuert worden. "Er war in einem sehr maroden Zustand", erklärt Johannes Fischer vom Verein "Hallerndorfer Kerwasbum und- madla". Über 60 Jugendliche und junge Erwachsene gehören mittlerweile dem Verein an.

Er hat sich nur für einen Anlass im Jahr geründet: die Ausrichtung der Kirchweih. Seit drei Jahren wird unterhalb des Rathausplatzes eine große Zeltkirchweih mit Livemusik veranstaltet. Freitagabend spielt "Bluchhulza", am Samstagabend "Die Gerchli", und am Montagabend sorgen die "Aischtaler Musikanten" nach dem Betzentanz um 18.30 Uhr für Stimmung. "Das Festzelt ist in diesem Jahr etwas größer, nachdem wir im letzten Jahr beim Auftritt der "Gerchli" völlig überrannt wurden und einen Einlassstopp machen mussten", erklärt Johannes Weiß vom Organisationsteam.

Der junge Verein ist eine Bereicherung für die Dorfkultur. Einnahmen aus den Veranstaltungen spenden die jungen Leute für soziale Zwecke. Aus dem Erlös des letzten Jahres gehen jeweils 300 Euro an den Kindergarten St. Sebastian und an den Sportverein, der neue Spielgeräte neben dem Fußballplatz aufstellen will.

Für die Renovierung des alten Kerwawagens, auf dem schon seit Jahrzehnten der Kirchweihbaum vom Wald in die Dorfmitte transportiert wird, holten sie sich fachmännische Hilfe beim ortsansässigen Schreinermeister Wilhelm Herzing. Er erneuerte gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern die hölzernen Bremsbeläge, außerdem wurden einige der senkrecht in die Höhe ragenden Rangen erneuert. "Der hält jetzt wieder für 100 Jahre", scherzte Herzing. Die gleiche "Garantie" sprach er nach der Renovierung der nostalgischen Schubkarre aus. Sie ist besonders wichtig, weil sie zum Transport des Fassbiers dient. Hier wurden alte Sprossen erneuert und der Holzwurmbefall bekämpft. Alle Fahrzeuge sind also wieder bestens in Schuss, die Kerwa am Wochenende kann kommen. erl