Alles schief gelaufen

Nach gleich mehreren Missgeschicken musste ein 79-jähriger Autofahrer am Montagmorgen sein Auto vollkommen beschädigt abschleppen lassen. Kurz vor 8 Uhr fuhr der Mann zunächst einmal zügig rückwärts aus seiner Parkbucht in einen Kreisel und touchierte dabei einige Rohre, die dort neben einer Baustelle lagen. Diese Rohre wiederum schlugen gegen einen Baum.



Pedale verwechselt

Der Rentner war vollkommen verblüfft und legte den Vorwärtsgang ein. Leider verwechselte er anschließend das Gas- mit dem Bremspedal und schoss mit etwa 50 km/h über den Kreisel durch den Bauzaun auf die Baustelle. Schließlich sauste er einen Hang hinab. Nach etwa 70 Metern kam er zum Stehen.

Der Pkw, der nun vorne und hinten beschädigt war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Reparatur wird etwa 5000 Euro kosten, schätzt die Polizei. Auf der Baustelle beläuft sich der Schaden ebenfalls auf etwa 5000 Euro. Die Beschädigung am Baum wird mit ungefähr 1000 Euro beziffert. pol