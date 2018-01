Am Samstag, 4. November (13 bis 15 Uhr), veranstaltet der Muki-Treff Kronach wieder den Herbst/Winter-Basar "Alles fürs große und kleine Kind". Veranstaltungsort ist das Frankenwald-Gymnasium. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ist ab 12.30 Uhr. Die Warenannahme (keine Stofftiere) erfolgt am Freitag, 3. November (9 bis 11.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr). Nicht verkaufte Waren können am Sonntag, 5. November (13 bis 14 Uhr) abgeholt werden. red