Alle vier Reifen haben einen Stich an der Seite

Am Montag gegen 14 Uhr parkte eine 39-jährige Frau aus dem Landkreis Haßberge ihren Pkw auf dem öffentlichen Parkplatz in der Untergasse in Ebern. Als sie um 18.45 Uhr zurückkam und einstieg, bemerkte sie, dass ein Reifen Luft verliert. Zu Hause angekommen, stellte sie fest, dass alle vier Reifen einen seitlichen Einstich hatten. Am nächsten Tag waren alle Reifen platt. Der Schaden beträgt 800 Euro. Hinweise auf den Reifenstecher erbittet die Polizei in Ebern, Telefon 09531/9240.