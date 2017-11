Alle Radmuttern gelockert

Bereits in der Nacht auf den 2. Juli lockerte ein Unbekannter alle Radmuttern aller vier Reifen eines Ford in der Schmückerwiese in Bad Rodach. Bei einer Fahrt bemerkte die Fahrzeugbesitzerin ungewöhnliche Geräusche ähnlich einem Rumpeln. Sie begab sich in eine Werkstatt. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs war schnell klar, dass sämtliche Schrauben aller Räder gelockert worden waren. Die Ford-Fahrerin entschied sich erst jetzt zur Erstattung einer Anzeige, nachdem sie von ähnlichen Fällen im Landkreis Haßberge erfahren hatte. Die Polizeiwache Bad Rodach ermittelt wegen eines Vergehens des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Beim Lockern der Radbolzen kann es ohne weiteres zu schweren Unfällen kommen, wenn der Fahrzeugführer nicht bemerkt, dass die Räder locker sind. Im konkreten Fall sieht das Gesetz eine hohe Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe vor, sollte es denn wirklich zu einem Unfall gekommen sein, lautet der Hinweis der Polizei. red