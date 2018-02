Alle Kosten exakt aufgelistet

JOsef Hofbauer



Detailliert listete Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) in der Stadtratssitzung in Ebermannstadt sämtliche Beträge auf, die im Zuge der Straßenausbaubeitragssatzung erhoben wurden. Ebenso wurden alle Kosten, die für Rechtsberatung, die Vorarbeiten vor der Einführung der Satzung und das Abrechnungsbüro dargestellt. In der Bürgerversammlung in Moggast war nämlich eine "transparente Darstellung aller angefallenen Kosten zur Umsetzung der Straßenausbaubeiträge und deren Bescheide" gefordert worden.

Das Fazit: Im Stadtgebiet Ebermannstadt stehen Gesamteinnahmen von rund 943 000 Euro etwa 70 000 Euro an Ausgaben für Büros gegenüber. In den Gemeindeteilen Wolkenstein, Eschlipp, Burggaillenreuth und Moggast seien 792 000 Euro an Einnahmen zu erwarten. Die Ausgaben dafür bezifferte Meyer auf knapp 65 000 Euro. "Gesamteinnahmen von 1 735 943 Euro stehen Ausgaben von 175 977 Euro gegenüber", betonte Christiane Meyer. Sie legte dar: "Die Ausgaben betragen etwa zehn Prozent der Einnahmen."

Antragsteller Christian Sponsel (WGO) zeigte sich damit dennoch nicht zufrieden. Die reellen Kosten seien nicht abgebildet worden. Er behauptete, es habe noch mehr Nebenkosten gegeben. Beispielsweise sei die Arbeit der Rathaus-Mitarbeiter nicht beziffert worden. "Ich gehe fest davon aus, dass die hausinternen Personalkosten die angegebenen Ausgaben auf das Doppelte ansteigen lassen", meinte Sponsel. Bürgermeisterin Christiane Meyer kommentierte diese Äußerung nicht mehr.