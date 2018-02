Im Katzenbacher Vereinsheim treffen sich seit einigen Wochen die Akteure der Theatergruppe für ihre regelmäßigen Proben. Gemeinsam wurde wieder ein Stück gefunden, um die diesjährige Theatersaison zu sichern.

Nach Aussage von Uwe Sonnenberg, dem Leiter der Theatergruppe, gestaltet sich die Stückeauswahl immer schwieriger. Umso erleichterter war man, als die fantastische Komödie "Ein Engel auf Bewährung" von Erich Koch, ausgesucht und auch noch die passenden Spielerinnen und Spieler gefunden waren.

In diesem Jahr kann die Gruppe gleich auf zwei Neulinge zugreifen. Lisa Markart und Fabian Halbig erweitern die Katzenbacher Laienspielergruppe und

erweisen sich schon bei den Proben als echter Glückgriff. Natürlich werden sie von den "alten Hasen" noch mit Rat und Tat unterstützt und vielen Tipps ausgestattet.

Zum Inhalt: Hans Maurer ist gestorben. Als er schon fast in der Hölle ist, stellt man fest, dass er mit einem gleichnamigen Finanzbeamten verwechselt wurde und versehentlich ein Jahr zu früh starb. Deshalb erhält er eine

Bewährungschance auf der Erde.

Er hat ein recht sündiges Leben hinter sich und war ein miserabler Ehemann. So muss er sich seine himmlischen Flügel

durch Stiftung dreier Ehen verdienen ...

Bereits seit 37 Jahren unterhält die Theatergruppe jährlich zahlreiche Besucher und Theaterfreunde aus nah und fern. Viele sind Fans der ersten Stunde. Und so ist es auch nicht verwunderlich dass die ersten Plätze für die Aufführungen schon reserviert sind.

Die Aufführungen finden statt am Samstag, 18. November, 14 Uhr und 19.30 Uhr; Freitag, 24. November, 19.30 Uhr; Samstag, 25. November, 19.30 Uhr, in Katzenbach im Vereinsheim sowie am Freitag, 1. Dezember, und Samstag, 2. Dezember, jeweils 19.30 Uhr, in Bad Bocklet, Großer Kursaal.

Kartenvorverkauf und Reservierungen: Peter Wehner, Katzenbach, Am Schläglein 7, Tel.: 09734/1253 oder 0176/527 577 09 sowie in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet. red