Alle Fünf-Satz-Spiele gingen an den Gegner

In einem wahren Tischtennis-Drama liefen die Herren des TTC Wohlbach gegen Leiselheim einem Rückstand hinterher. Insgesamt bot die Mannschaft eine starke Leistung, nur G. C. Foerster zeigte in beiden Einzelspielen Nerven.

Da Leiselheim zuvor in Effeltrich gewann und der FC Bayern München zu Hause gegen Wöschbach verlor, steht Wohlbach nun punktgleich mit den Bayern bei 3:9 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz der 3. Liga Süd.



TTC Wohlbach gegen

TV Leiselheim 5:5

Die Gäste traten mit ihrer planmäßigen Nummer Eins, Nico Stehle, an. Er machte in Wohlbach erst sein zweites Saisonspiel. Dafür fehlte die Nummer zwei, Medardas Stankevicius. Wohlbach hatte im Doppelpoker das Nachsehen. So musste Richard Vyborny und Foerster gegen Anca/Graf spielen und nicht gegen die Wunschpaarung Stehle/Sriram. Das Doppel wurde glatt mit 3:0 gewonnen, dafür kamen Grozdan Grozdanov und Yevgeniy Christ gegen Stehle Sriram überhaupt nicht ins Spiel. Der Inder Sriram spielte mit "Anti Top" auf der Rückhand und kurzen Noppen auf der Vorhand, was den Spielablauf schwierig werden ließ, und ein 0:3 zur Folge hatte.

Alle waren gespannt, was sich Richard Vyborny gegen Sriram einfallen lässt. Mit all seiner Routine hielt er den Inder in Schach und gewann 3:1. Parallel musste Grozdan Grozdanov gegen Stehle kämpfen. Er konnte den ersten Satz gewinnen, doch die nächsten Sätze gingen knapp mit 11, 9 und 8 an Stehle.

Das Drama begann mit den Paarungen Foerster gegen Graf und Yevgeniy Christ gegen Anca. Foerster führte bereits 2:1 nach Sätzen und im vierten Satz mit 10:5 und sah wie der sichere Sieger aus. Er vergab fünf Spielbälle und verlor den Satz mit 13:15. Im fünften lag er mit 9:5 im Rückstand und konnte zum 10:10 ausgleichen. Doch er hatte kein Fortune und musste den Satz und das Spiel abgeben.

Parallel kämpfte Christ und lag mit 2:1 in Führung, doch auch Anca konnte das Spiel noch drehen und plötzlich stand es 4:2 für die Gäste. Vyborny gegen Stehle und Grozdanov gegen den schwer zu spielenden Inder. Vyborny ging 2:0 in Führung und musste den dritten Satz abgeben. Zeitgleich sorgte Grozdan Grozdanov für eine Überraschung. Er gewann dank seiner entscheidenden Topspins mit 3:0. Zeitgleich mit dem Siegpunkt von Grozdanov verletzte sich Vyborny beim Stand von 1:0 im vierten Satz. Nach einer fünfminütigen Behandlungspause gewann er aber den Satz klar mit 11:3 und es stand 4:4.

Foerster lag gegen Anca schon 0:2 zurück, als Christ gegen Graf an die Platte ging. Foerster glich aus, hatte beim Matchball aber Pech, als Anca mit einem "Fuchs" zum 10:10 punktete. In der Verlängerung hatte Anca nochmals das Glück mit einem Kantenball auf seiner Seite. Mit 12:14 ging auch dieses Spiel an die Gäste. Der ganze Druck lag nun bei Christ, der diesem standhielt und zum 5:5 ausglich.



398:366 Bälle und 22:18 Sätze

Nach 398:366 Bällen und 22:18 Sätzen hätte Wohlbach allerdings als Sieger aus dieser Partie hervorgehen müssen, doch die TTC-Mannen hatten es versäumt eines der Fünfsatzspiele für sich zu entscheiden. hb