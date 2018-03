Alkohol vom Vorabend wirkte noch nach

Ein lauter Auspuff machte eine Streife der Eberner Polizei auf einen Audi aufmerksam. Bei der Kontrolle am Samstag gegen 9.15 Uhr wurde beim Fahrer deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest verlief positiv und ergab 1,02 Promille. Der 21-jährige Fahrer gab an, am Abend zuvor unterwegs gewesen zu sein und etwas getrunken zu haben. Den Fahrer, der sich noch in der Probezeit befand, erwartet laut Polizeiangaben außer einem einmonatigem Fahrverbot und einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro "höchstwahrscheinlich eine Nachschulung".