Alkohol fuhr mit

Am Sonntag, gegen 22.15 Uhr, wurde ein 20-jähriger Audi-Fahrer in der Rennsteigstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten der PI Ludwigsstadt deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von circa einem Promille. Die Weiterfahrt wurde deshalb untersagt, und den Mann erwartet ein Bußgeldentscheid in Höhe von 500 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg. pol