Alfons Borst feiert 70. Geburtstag

Philipp Bauernschubert



Heute feiert der Busunternehmer Martin Borst seinen 70. Geburtstag. Geboren wurde der Jubilar am 4. Dezember 1947 in Theinfeld als viertes von fünf Kindern der Eheleute Hermine und Alfons Borst. Er besuchte die acht Klassen Volksschule, der damals noch selbstständigen Gemeinde Theinfeld. Nach dem Schulabschluss half er tatkräftig in der kleinen elterlichen Landwirtschaft mit. Im Jahr 1972 heiratete er seine Hanni, geborene Zufraß aus Brünn, die ihn anfangs in der Landwirtschaft und später dann auch als Fahrerin im Busunternehmen tatkräftig unterstützte und zur Seite stand. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, die beide im Unternehmen tätig sind. Als aktiver Flügelhornspieler war Martin auch Gründungsmitglied der Trachtenkapelle Theinfeld.



Der eigene Bus

Nachdem Martin Borst schon immer gerne hinter dem Steuer saß, machte er seine ersten Erfahrungen als Busfahrer bei der Firma Kurt Seger in Münnerstadt. Schließlich kam bei ihm die Idee, sich selbstständig zu machen. Heute kann sich der Jubilar noch erinnern: "Gedacht war die Anschaffung eines Busses, den ich selber fahre." Dieses Vorhaben setzte er dann 1985 in die Tat um und fuhr zunächst im Auftrag der Audax Reisen Würzburg. Mit der Deutschen Einheit setzte dann ein Reiseboom ein, den auch Borst sich zu nutze machte, er baute seinen Fuhrpark aus. Dazu kam, dass der älteste Sohn Alexander ab 1995 zusammen mit seiner Frau in das Unternehmen mit einstieg. Getrennt voneinander fuhren er, seine Frau Hanni und Sohn Alexander oft wochenlang quer durch Europa. "Wir bekamen uns kaum zu Gesicht."

Der Betrieb wuchs ständig an und die Firma musste sich Gedanken über eine Betriebserweiterung machen. Gedacht war zunächst in Theinfeld, was sich aber nicht realisieren ließ. Es war schier ein Glücksfall dass der Betrieb eines Bauunternehmers in Poppenlauer zum Verkauf anstand. "Der ist Ideal, nur 1,5 Kilometer zur Autobahn A71", sagt Martin Borst.

Zum 1. Januar 2010 verlagerte das Busunternehmen, auch wenn der Abschied von Theinfeld schwer fiel, offiziell seinen Standort nach Poppenlauer. Dort fand man in den Gebäuden des Baugeschäfts die notwendigen Betriebsflächen.

Zu seinem heutigen runden Geburtstag gratulieren neben seiner Frau Hanni, die beiden Söhne, Schwiegertöchter, vier Enkelkinder und viele Freunde und Bekannte dem allseits geschätzten und beliebten Jubilar.