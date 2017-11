Alexandra Hiersemann auf dem roten Stuhl

Die SPD-Landtagsabgeordnete für Erlangen-Höchstadt und Erlangen, Alexandra Hiersemann, kommt am Montag, 13. November, zum "Talk auf dem roten Stuhl" nach Bubenreuth. Seit 2013 gehört sie dem Bayerischen Landtag an. Als Abgeordnete ist sie unter anderem stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Eingaben und Beschwerden sowie Mitglied des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen. Der "Talk auf dem roten Stuhl" ist laut der Pressemitteilung der Veranstalter die Gelegenheit, abseits der Acht-Sekunden-Statements in den Nachrichten-Sendungen Hintergründe zu politischen Entscheidungen zu erfahren. Außerdem haben die Gäste die Möglichkeit, ihre Fragen an Alexandra Hiersemann zu stellen. Der SPD-Ortsverein Bubenreuth hofft auf viele Besucher und einen spannenden und interessanten Abend. Die Moderation übernehmen Herzogenaurachs Bürgermeister German Hacker und Marco Kreyer von der Bubenreuther SPD. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr im Festsaal des Landgasthofs "Mörsbergei" (Hauptstraße 14). red