Alex-Mädels sind "obenauf"

Die Wettkampfmannschaft WK III (Jahrgang 2004 und jünger) vom Alexandrinum Coburg hatte sich als oberfränkischer Bezirkssieger im Sportklettern für das Landesfinale in München qualifiziert.

Der neue Wettkampfmodus, der dort erstmals praktiziert wurde, forderte von den Teilnehmern in den Disziplinen "Speed", "Bouldern" und "Lead" alles ab.

Im Speedklettern ging es darum, auf einer vorgegebenen Route so schnell wie möglich einen Griff in etwa 15 Meter Höhe zu erreichen. Beim Bouldern (Klettern ohne Seilsicherung bis zu vier Metern Höhe über Matten) waren fünf Kletterprobleme mit zunehmenden - teils sehr anspruchsvollen - Schwierigkeitsgraden zu lösen und beim Leadklettern waren zwei Routen im Vorstieg in den Schwierigkeitsgraden 6 sowie 7 plus zu bewältigen.

Die fünf Mädchen vom Alexandrinum, die größtenteils erst in diesem Schuljahr in der Schule mit dem Sportklettern begonnen hatten, wuchsen allesamt über sich hinaus und glänzten mit persönlichen Bestleistungen. Schwierigkeiten bereiteten den Mädchen nicht nur die anspruchsvollen Schwierigkeitsgrade beim Bouldern und Lead, sondern auch die ungewohnte Wandhöhe von fast 20 Meter mit entsprechend langen, kraftzehrenden Routen. Aber gegen die im Durchschnitt zwei bis drei Jahre ältere Konkurrenz schlugen sich die Alex-Mädels am Ende mit Platz 9 beachtlich. tl