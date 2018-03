Albin Förner macht sein neuntes Jahrzehnt voll

Die Heimat und das Wandern lagen und liegen dem Jubilar Albin Förner am Herzen - nun feierte er zusammen mit vielen Wanderfreunden und der Familie seinen 90. Geburtstag. Wenn Albin Förner die Zeit, in der er Wandern war, zusammenzählen wollte, kämen sicher viele, viele Jahre zusammen. Mit seiner Heimatstadt Wallenfels sehr verbunden, erkundete er die nähere und weitere Umgebung zu Fuß zusammen mit zahlreichen Weggefährten. Die Ortsgruppe des Frankenwaldvereins war lange Zeit sein "zweites Zuhause". 40 Jahre wirkte er als Vereinskassier, bis er vor einigen Jahren das Amt in jüngere Hände gelegt hat. Nachdem er bereits mit fünf Jahren an Kinderlähmung erkrankte, war seine Mobilität eingeschränkt. Nur das Wandern tat ihm gut, das merkte er als Erwachsener schnell. Und so wanderte er regelmäßig weite Strecken. 1968 gründeten sich auf seine Initiative hin die Mittwochs- und Samstagswanderer. Förners Bemühungen ist es auch zu verdanken, dass es freundschaftliche Verbindungen zu fünf Wandervereinen aus Thüringen, Sachsen und Bayern gibt. Abordnungen wurden auch bei der Geburtstagsfeier begrüßt. Seit 2012 ist er auch Ehrenkassier bei "seinem" Frankenwaldverein und an seinem 90. Geburtstag ehrte ihn Obmann Jürgen Schlee für 50-jährige Mitgliedschaft.

Albin Förner wurde in Wallenfels geboren. Noch während der Kriegswirren begann er eine Lehre als Bankkaufmann bei der Raiffeisenbank in Wallenfels. Über Jahrzehnte hinweg arbeitete er sich nach oben und wurde schließlich geschäftsführender Vorstand. 1988 trat er in den Ruhestand. Seine Ehefrau Irma hatte er 1953 geheiratet und die letzten Jahre bis zu ihrem Tod 2010 gepflegt. Zwei Kinder hatten die beiden, Christa und Josef. Zusammen mit zwei Enkeln und zwei Urenkeln kümmern sie sich liebevoll um den Vater und Opa. 1995 bekam er von Wallenfels die silberne Bürgermedaille verliehen. Die Glückwünsche der Stadt und des Landkreises überbrachte Bürgermeister Jens Korn. sd