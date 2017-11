Alarmanlage entlarvt eine Schuh-Diebin

Eine Frau mittleren Alters aus dem Raum Eltmann ist bei einem Ladendiebstahl in einem Schuhgeschäft in Sennfeld im Kreis Schweinfurt erwischt worden. Sie wird jetzt wegen Ladendiebstahls bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Alarmanlage hatte angeschlagen, als die Kundin zusammen mit ihrer minderjährigen Tochter das Fachgeschäft verlassen wollte. Bei der Nachschau fand eine Angestellte Schuhe im Wert von 25 Euro in der großen Tasche der Verdächtigen, versteckt unter weiteren Waren. red