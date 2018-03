Aktuelles aus dem Pfarramt Mainroth

Der Ergebnis der Caritas-Frühjahrssammlung stehen fest. Es wurden folgende Ergebnisse erzielt: Haussammlung 970 Euro, Kirchenkollekte 58,59 Euro, Überweisungen 115 Euro. Die Frauen und Männer der kirchlichen Gremien und der Pfarrei Mainroth, die in den vergangenen Jahren Eier und Brot für die Osternacht gespendet haben, werden gebeten, ihre Gaben für die Osternacht dieses Jahr wieder am Karsamstag bis 14 Uhr im kleinen Jugendheim abzugeben. Um 21 Uhr beginnt die Feier der Osternacht. Am Ostermontag sind alle Familien mit Kindern um 11 Uhr zum Familiengottesdienst eingeladen. Die Jubelkommunion in Mainroth findet am Sonntag, 29. April, statt. Jubelkommunion haben folgende Erstkommunionjahrgänge: 1993, 1978, 1968, 1958, 1948, 1938. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und die Andacht um 14.30 Uhr. Anmeldungen beim Pfarramt unter Telefon 09229/586 oder E-Mail: pfarrei.mainroth@erzbistum-bamberg.de. red