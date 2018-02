Aktives und schmackhaftes Netzwerken

Hungrig auf neue Geschäftskontakte? Unter der Schirmherrschaft von Landrat Johann Kalb (CSU) lädt das Stadtmarketing Bamberg am Mittwoch, 7. Februar, ab 7 Uhr zum nächsten Unternehmerfrühstück in das Gasthaus "Zum Sternla" in die Lange Straße ein. Das Unternehmerfrühstück verbindet seit vier Jahren Unternehmer und Führungskräfte aus der gesamten Region bei einem fränkischen Frühstück zum aktiven und schmackhaften Netzwerken, heißt es in der Ankündigung des Stadtmarketings. Bis zu 80 Unternehmer nutzen regelmäßig die Gelegenheit, sich in ungezwungener Atmosphäre, noch vor dem Gang zur Arbeit, auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und Synergien auszuloten. Die Grundidee vom gemeinsamen Frühstück lasse sich in einem Satz zusammenfassen: "Nur wer sich kennt, kann miteinander Geschäfte machen." Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red