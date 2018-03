Aktive Geflügelzüchter

Bei der Hauptversammlung des Geflügelzuchtvereins Adelsdorf standen auch Neuwahlen an. Neuer Kassier ist Thomas Röckelein, ehemals Schriftführer und für ihn wurde Jochen Sperber zum Schriftführer gewählt.

Vorsitzender Johannes Weiß ging in seinem Rückblick zunächst auf die Ausgabe von Impfstoff gegen die Newcastle Krankheit ausgegeben. Damit wurden 1433 Zuchttiere und Legehennen von den Geflügelhaltern vorschriftsmäßig geimpft. Weiß nannte das Schafkopfrennen, das Ostereiersuchen und die Beteiligung der GZV an der Vereinsbörse, um vor allem den Neubürgern das Vereinsleben nahe zu bringen. Das Ziel der Radtour im Juni war Etzelskirchen, wo man die Haltung von Zierenten besichtigte. Auch auf das Grillfest, die Adelsdorfer Kerwa und das Kreiskarpfenessen in Heroldsbach, die Adventsfeier, sowie auf die 47. Aischtalschau mit 298 Tieren aus 40 Rassen blickte er stolz zurück. 2017 fielen keine Ausstellungen der Vogelgrippe zum Opfer. JB