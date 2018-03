Aktive Bürger suchen Jungsenioren

Der Treffpunkt Aktive Bürger sucht Menschen, die kurz vor dem Ruhestand stehen, beziehungsweise Jungsenioren, die glauben, ein Hobby zu haben, das auch andere begeistern kann, die Spaß im Umgang mit anderen Menschen haben und die sich vorstellen können, einen kleinen Teil ihrer Freizeit für eine ehrenamtliche Aufgabe einzusetzen. Interessierte sind zu einem Informationsgespräch im Treffpunkt Aktive Bürger (Nürnberger Straße 15) eingeladen. Termin ist am Freitag, 23. März, 16 Uhr. Wer keine Zeit hat, kann sich telefonisch unter 09191/66220 melden oder per E-Mail an sb-fo@gmx.de wenden. red