Auch in diesem Jahr nimmt die BN-Ortsgruppe Ebensfeld an der Flussparadies-Franken Aktion: "Mein Main muss sauber sein" teil. Zu Fuß und auch vom Wasser aus wird am Samstag, 7. April, wieder ein Abschnitt des Mains bei Ebensfeld vom angeschwemmten Unrat (von Plastikfolien, Flaschen bis hin zu Bulldogreifen) befreit. Treffpunkt für alle Helfer (festes Schuhwerk und Handschuhe sind mitzubringen) ist um 13 Uhr in der Himmelreichstraße 1 bei Organisator Wolfgang Dietz (Telefon 09573/3839). Gesammelt wird in diesem Jahr am Abschnitt von Niederau bis zum Bootseinstieg Ebensfeld vom Ufer und von einem Boot aus. red