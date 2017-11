Akademie-Vortrag über Oberfrankens Chancen

Die Franken-Akademie Schloss Schney bietet folgende Veranstaltungen an: IHK-Präsidentin Sonja Weigand spricht am Donnerstag, 16. November, an der Franken-Akademie zur Zukunft der Region. Sonja Weigand wird zum Thema "Oberfranken - Herausforderungen, Chancen, Perspektiven" referieren. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Im Anschluss findet ein Stehempfang statt. Die Veranstaltung ist öffentlich, alle Interessierten sind eingeladen. Um vorherige Anmeldung unter Telefon 09571/97 50-0 oder per E-Mail info@franken-akademie.de wird gebeten. red