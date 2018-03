Aggressive Frau auf dem Radweg in der Baustelle

Die Polizeiinspektion Forchheim sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagnachmittag in der Adenauerstraße ereignet hat. Eine 47-jährige Frau fuhr mit ihrem Sohn den Radweg in der Baustelle auf der Adenauerbrücke. Eine bislang unbekannte Fußgängerin ging nach Klingeln demonstrativ nicht zur Seite und äußerte, dass in der Baustelle abzusteigen wäre. Die Radfahrerin blieb stehen und wurde unvermittelt von der etwa 30-jährigen Fußgängerin mit schwarzer Rasta-Frisur ins Gesicht gekratzt und geschlagen, so dass die Fahrradfahrerin stürzte. Am Rad und an der Kleidung entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.