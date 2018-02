AG 60plus redet über GroKo

Bei einer Kreisvorstandssitzung der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus war eines der beherrschenden Themen - wie derzeit in der gesamten SPD - der bevorstehende Mitgliederentscheid zur GroKo.

Auf Wunsch wurde nach ausgiebiger Diskussion ein Stimmungsbild abgefragt, wie sich die anwesenden Vorstandsmitglieder in dieser Frage positionieren. Dabei ergab sich eine Mehrheit für den Eintritt in eine große Koalition. Kreisvorsitzende Edith Marr, Kronach, äußerte sich dazu: "Ich bin selbst auch für den Einstieg in eine große Koalition. Wir geben aber keine Empfehlung ab, diese Entscheidung spiegelt vielmehr die Stimmung unter uns wieder." Jedes Mitglied könne und müsse für sich selbst entscheiden, wie es sich verhält. "Wichtig ist aber bei allen Diskussionen, die wir derzeit führen, dass wir dabei sachlich bleiben. In der SPD gibt es eben dazu im Moment keine Einheitsmeinung." red