AfD fordert Schließung der Aufnahmeeinrichtung

Die Schließung der AEO im Osten der Stadt fordert die AfD Bamberg in einer Pressemitteilung. Eine gerechtere Verteilung der sogenannten "Flüchtlinge", wie von Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) gefordert, sei keine Lösung, sondern lediglich eine Verlagerung der Probleme, heißt es in dem Schreiben. Der Zuzug von Migranten nach Deutschland in der bisherigen Form müsse wirksam und umgehend - unter anderem durch Wiedereinführung von Grenzkontrollen, Zurückweisung von Migranten ohne gültige Ausweise und die strikte Anwendung des geltenden Rechts - gestoppt werden.

Der Appell von OB Starke sei nichts weiter als Effekthascherei und in der Sache wertlos. Auch die Forderungen von MdB Andreas Schwarz (SPD) seien eine Mogelpackung. Denn letztlich wollten Starke und Schwarz offenbar beim Status quo bleiben - und der sei schlicht nichts tragbar und bedürfe dingend der Änderung. "Bamberg-Ost leidet unter der AEO in der derzeitigen Belegung", so die AfD. Eine Deckelung auf 1500 Menschen, wie sie Andreas Schwarz fordere, lasse keine Verbesserung erwarten. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, um die Situation in Bamberg-Ost deutlich und dauerhaft zu verbessern und die positive Entwicklung der Stadtteile im Bamberger Osten nicht zu gefährden.

"Nur eine zeitnahe Schließung der Massenunterkunft wird den Interessen der Bamberger Bevölkerung gerecht. Denn der Wohnraum wird jetzt und in naher Zukunft in der wachsenden Stadt Bamberg benötigt, und nicht in erst im Jahr 2025", so der Bamberger Kreisvorsitzende Jan Schiffers. red