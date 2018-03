AfD benennt Kandidaten

Die AfD hat ihre Kandidaten für die Landtagswahlen im Herbst benannt und ihre Liste für Unterfranken aufgestellt. Das gab die Alternative für Deutschland, Bezirksverband Unterfranken, in einer Mitteilung an die Medien am Montag bekannt.

Diesen Angaben zufolge tritt die AfD im Stimmkreis Haßberge/Rhön-Grabfeld mit dem Direktkandidaten Patrick Geß-ner an. Der 33-Jährige kommt aus Maßbach (Kreis Bad Kis-singen) und ist Betriebswirt. Seine Partei hat ihn auf der unterfränkischen Liste auf Platz sieben gesetzt.

Den Stimmkreis Haßberge/ Rhön-Grabfeld bilden der Landkreis Haßberge und ein großer Teil des Nachbarkreises Rhön-Grabfeld. Aktuell hat das Direktmandat der CSU-Politiker Steffen Vogel inne. Der Thereser gilt als Favorit für die Direktwahl bei den Landtagswahlen. Die SPD schickt den Mellrichstadter René van Eckert ins Rennen um das Direktmandat im Stimmkreis. red