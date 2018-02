Die Klinikliste 2018 des Focus Gesundheit bescheinigt erneut den exzellenten medizinischen Ruf der Spezialisten am Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt. Neben der Listung der Herz- und Gefäß-Klinik als Top Regionales Krankenhaus 2018 "Bayern" werden die Kliniken für Kardiologie unter Leitung der Chefärzte Prof. Dr. Sebastian Kerber und Prof. Dr. Thomas Deneke, die Klinik für Kardiochirurgie unter Chefarzt Prof. Dr. Anno Diegeler und die Klinik für Gefäßchirurgie unter Leitung von Chefarzt PD Dr. Thomas Schmandra als Top Nationale Krankenhäuser ausgezeichnet. "Die Top-Platzierungen im bundesweiten Vergleich sind in erster Linie eine Auszeichnung für die exzellente Qualität, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag für unsere Patienten leisten", freut sich Geschäftsführer Jochen Bocklet. In die Auswertung fließen neben einer umfangreichen Befragung der Fachexperten die Meinung der Patienten sowie die standardisiert erhobenen Qualitätsdaten der Kliniken ein. Neben der Auszeichnung ganzer Kliniken werden jährlich auch Deutschlands beste Mediziner in der Focus Ärzte-Liste ausgezeichnet, in der die Spitzenmediziner aus Bad Neustadt ebenfalls regelmäßig Top-Platzierungen einnehmen. red