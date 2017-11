Ärzte helfen in Laos

Einen persönlichen Erfahrungsbericht zum Thema "14 Jahre medizinische Entwicklungshilfe in Laos" erleben Besucher am morgigen Mittwoch, 15. November, um 16.15 Uhr im Klinikum am Michelsberg, St.-Getreu-Straße 18. Professor Volker Schöffl, Leiter der Sportorthopädie, berichtet über seine Hilfseinsätze in Laos. Dazu gibt es einen bunten Bildervortrag, der Laos in all seinen Facetten zeigt: als faszinierendes Reiseland, aber auch als bitterarme Region, in der die medizinische Versorgung vor allem auf dem Land katastrophal ist. Daher engagieren sich Ärzte der Sozialstiftung Bamberg seit über zehn Jahren direkt vor Ort. Sie versorgen kleine und große Patienten, bilden einheimische Kollegen aus und helfen mit Hilfssammlungen von Medizinprodukten. Spendengelder werden konsequent für die dringende medizinische Unterstützung vor Ort eingesetzt. red