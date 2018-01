Ärger wegen Führerschein aus Marokko

Beamte der Verkehrspolizei kontrollierten in der Nacht von Freitag auf Samstag den Fahrer eines Pkw an der Tank- und Rastanlage Rhön-West auf der Autobahn A 7. Der Kontrollierte zeigte einen marokkanischen Führerschein vor. Wie die Polizei mitteilt, hätte der Mann bereits eine deutsche Fahrerlaubnis erwerben müssen, weil er schon seit einigen Jahren in Deutschland lebt. Da er dies offenbar versäumt hat, wird gegen ihn Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. pol