Ärger mit baumfällenden Bibern und uneinsichtigen Hundebesitzern

Egon Vogt monierte bei der Sitzung des Gemeinderates Wonfurt, dass Biber an der Lehmgrube in Wonfurt wüteten und ein Baum nach dem anderen ins Wasser falle. Bürgermeister Holger Baunacher bestätigte, dass auch der Sportanglerverein das Thema schon angesprochen habe. "Wir werden bei der Unteren Naturschutzbehörde anfragen, was wir tun können", formulierte er vorsichtig. Natürlich müssten auch Ersatzpflanzungen vorgenommen werden.

Bernd Riedlmeier verwies auf die Probleme mit Hundehaufen auf dem Sportplatz der DJK Dampfach, die soweit geführt hätten, dass derjenige, der den Rasen mäht, sein Amt niederlegen wolle. "Wir werden alles zumachen", sagte Riedlmeier.

Baunacher teilte dazu mit, dass die Gemeinde Wildkameras angeschafft habe und eine am Sportplatz aufstellen werde, um die "Täter" zu ermitteln. "Das müssen Hunde sein, die nicht angeleint sind, obwohl in der Gemeinde eine Anleinpflicht besteht", sagte er. "Ich kann nicht nachvollziehen, wie ignorant manche Hundebesitzer sind, zumal wir die Probleme auch am Spielplatz haben."

Baunacher hat bereits Anfragen von Bürgern erhalten, inwieweit die Gemeinde Bürgern Anreize zur Revitalisierung leer stehender Gebäude in den Innenorten geben will. Er forderte daher alle Gemeinderäte auf, bis zur nächsten Sitzung jeweils drei Vorschläge auszuarbeiten.

Zum Thema "Breitbandausbau" erklärte er, dass die neue Technik nun in Dampfach verfügbar und buchbar sei.

Die berechneten Kosten für den ersten Bauabschnitt der Sanierung der Kirche in Steinsfeld, die Außensanierung, gab Baunacher mit rund 220 000 Euro an. Gleichzeitig betonte er, dass die Arbeiten erst beginnen werden, wenn die Finanzierung, also auch die Förderzusage der Diözese Würzburg, steht.

Zum Haushaltsplan 2018 der Gemeinde teilte Baunacher mit, dass die Ausgaben bei rund 2,27 Millionen Euro lägen und ohne Kreditaufnahme finanziert werden könnten. Verabschiedet werden soll der Haushalt voraussichtlich im April. ul