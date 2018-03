sek



Über die Osterfeiertage ergeben sich folgende Änderungen bei den Abfuhrterminen: Rest- und Biotonne werden anstatt am Montag, 2. April, am Dienstag, 3. April, abgefahren, anstatt am Dienstag, 3. April, am Mittwoch, 4. April, anstatt am Mittwoch, 4. April, am Donnerstag, 5. April, und anstatt am Donnerstag, 5. April, am Freitag, 6. April. Die Papiertonnen werden in Reiterswiesen am Dienstag, 3. April, geleert, in Hausen/Henneberg am Donnerstag, 3. April, und in Arnshausen/Bad Kissingen Südost am Freitag, 6. April. Die Gelben Säcke werden wie folgt abgeholt: KG 14 bereits am Donnerstag, 29. März, KG 15 am Dienstag, 3. April, und KG 16 am Samstag, 7. April. Alle Termine sind auch im Abfuhrplan Bad Kissingen hinterlegt und im Internet unter www.badkissingen.de abrufbar.